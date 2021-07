VW-Fahrerin übersieht Radler beim Abbiegen - 17-Jähriger verletzt

Am 08.07.2021 gegen 15.20 Uhr kam es an der Kreuzung Miltenberger Straße/Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 52-jährige VW Fahrerin fuhr stadtauswärts und wollte an der Lichtzeichenanlage nach rechts in Richtung Klingenberg abbiegen. Hierbei übersah sie einen 17-jährigen Radfahrer, der die Miltenberger Straße ebenfalls stadtauswärts befuhr und die Kreuzung verbotswidrig über eine Fußgängerfurt überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß und der Radler stürzte. Er musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er zog sich diverse Verletzungen zu, darunter u. a. eine Kopfplatzwunde, die durch das Tragen eines Schutzhelms möglicherweise hätte verhindert werden können. Es entstand ein Sachschaden von rund 550 Euro

Verkehrsunfall in Klingenberg

Klingenberg am Main - Am 08.07.2021 gegen 17.40 Uhr kam es an der Einmündung Rathausstraße/Bergwerkstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 18-jährige Fahranfängerin befuhr mit ihrem VW die Bergwerkstraße und wollte an der Einmündung zur Rathausstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen VW Golf, der auf der Rathausstraße in Richtung Erlenbach am Main fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000,00 EUR.

Vandalismus in der St. Peter und Paul Kirche in Obernburg

Obernburg am Main - Am 08.07.2021 wurden im Laufe des Mittags in der Pfarrkirche zahlreiche Opferlichter und Blumen beschädigt. Ebenso wurden die Sitzpolster der Bänke heruntergerissen und in der Kirche verteilt. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

