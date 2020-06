VW-Fahrer verliert auf der Autobahnauffahrt bei Hösbach die Kontrolle

Gegen 21 Uhr wollte der junge Mann mit seinem Polo an der Anschlussstelle Hösbach auf die A3 in Richtung Frankfurt auffahren. Dabei verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Polo schleuderte über alle drei Fahrstreifen und prallte in die Mittelabtrennung.

Am VW entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehren aus Hösbach und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn.

Die Autobahn und auch die Anschlussstelle mussten für rund 30 Minuten komplett gesperrt werden.

