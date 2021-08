VW-Fahrer stirbt bei Unfall bei Eisenbach

Gegen 10.30 Uhr war der 57-Jährige von Obernburg kommend in Richtung Mömlingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Eisenbach geriet er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts ins Bankett, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über die Fahrbahn und prallte in einen entgegenkommenden Müll-Lastwagen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der VW-Caddy-Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Müllfahrzeugs und die beiden Mitfahrer wurden zur Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide blieben jedoch augenscheinlich unverletzt.

Die Feuerwehr Eisenbach und mehrere Nachbarwehren waren im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle und leiteten den Verkehr um. Um die Fahrbahn zu reinigen, waren eine Kehrmaschine und ein Spezialgerät zur Ölspurbeseitigung eingesetzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Polizei einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Bundesstraße war mehrere Stunden komplett gesperrt.

mkl/Ralf Hettler