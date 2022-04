VW-Fahrer nach Unfall in Sailauf schwer verletzt

Der 45-jährige war kurz nach Mitternacht mit seinem VW von den Weiberhöfen kommend in Richtung Sailauf unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto durchfuhr einen Straßengraben, legte ein Verkehrszeichen um und landete nach einem Radweg in einem Acker. Der Fahrer wurde nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Sailauf sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus und reinigte die Fahrbahn. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden – er musste abgeschleppt werden.

Ralf Hettler