VW-Fahrer bei Unfall in Elsenfeld schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr, als der 21-Jährige auf der regennassen Straße in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Wagen verlor, nach rechts von der Straße rutschte, in den Grünstreifen geriet, wo sich der Polo überschlug und an einem Wald auf den Rädern wieder stehen blieb.

Um den jungen Mann möglichst schonend aus dem Wagen zu befreien, setzten die Helfer der Feuerwehren aus Elsenfeld und Eichelsbach hydraulisches Rettungsgerät ein und nahmen das Dach des Unfallwagens ab.

Nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde der schwer verletzte junge Mann vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Bis zum Ende Rettungsarbeiten und bis das Wrack des Polo abgeschleppt war, musste die Ortsverbindung zwischen Elsenfeld und Eichelsbach für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Ralf Hettler