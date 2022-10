VW brennt auf A3 bei Bischbrunn aus

Über eine Stunde musste die A3 in Richtung Würzburg nach einem PKW-Brand gesperrt werden.

Gegen 18.30 Uhr war ein 56-jähriger VW-Fahrer mit seiner Frau und den beiden erwachsenen Kindern auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Marktheidenfeld bemerkte der Mann technische Probleme an seinem Auto und Flammen aus dem Motorraum. Er konnte das Auto noch auf dem Standstreifen halten und sich mit seiner Familie in Sicherheit bringen, bevor das Feuer auf den Innenraum übergriff.

Als die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff eintrafen, stand er VW bereits lichterloh in Flammen. Schnell brachten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle, jedoch bleib von dem VW nur ein ausgebranntes Gerippe übrig. Das Wrack musste mit einem Kran einer Abschleppfirma geborgen werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Das THW Marktheidenfeld unterstützte die Feuerwehren. Nach einer gut einstündigen Vollsperrung konnte der Verkehr auf zwei Fahrstreifen bis zum Abschluss der Bergungs- und Reiningungsarbeiten vorbeifließen.