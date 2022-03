Vorsicht falsche Sparkassen-Mail - Phisingversuch

Hier wird die Unsicherheit genutzt, die manche Kunden durch die Swift-Sanktionen gegen einige russische Banken in Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine haben könnten. Wann immer Sie einemMail Ihrer Bank oder Sparkasse erhalten, ist Vorsicht geboten. Per Mail verkehrt die Sparkasse üblicherweise mit ihren Kundinnen und Kunden, die Onlinebanking nutzen. In diesen Fällen verweist die Sparkasse jedoch nur darauf, dass Post im Postfach des Onlinebanking-Kontos hinterlegt wurde. Direkte Datenverifizierung verlangt die Sparkasse nicht via Mail.

Im vorliegenden Fall ist schon der Absender der Mail suspekt: spk-kundenservice-emailserver-deutschland-swift-update2022@siump.com

Ist die Mailadresse vor dem @-Zeichen noch einigermaßen sinnvoll gefälscht (wenn auch zu lange), so wird es nach dem @ bei siump.com klar: Das ist keine Sparkassen-Adresse. Grundsätzlich ist bei solchen Mails von Banken oder Sparkassen Vorsicht geboten. Banken wie Sparkassen informieren aktuell über die ihnen bekannten Betrugsversuche unter ihrem Namen. Bei der Sparkasse findet man die Infos unter: www.sparkasse.de/service/sicherheit-im-internet.html

Grundsätzlich gilt bei Mails von Banken und Sparkassen: Wenn die Mail nicht eindeutig ist, gehen Sie stets über die Webseite Ihrer Bank oder Ihren Onlinebanking-Zugang. Klicken Sie keine Links in verdächtigen Mails an.

Wem die Mails in der Bildansicht angezeigt werden, kann im Zweifel die Absenderadresse prüfen. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste lässt sich die E-Mail-Adresse kopieren. Danach kann man die Adresse in ein Text-Dokument einfügen und in Ruhe anschauen, ohne dass man gleich eine Netzverbindung aufbaut, die man nicht will. Gleiches gilt für Felder, die angeklickt werden sollen. Hier lässt sich auch per rechter Maustaste der Link kopieren und als Text anschauen. Im aktuellen Fall der "Sparkassen"-Mail führt der Link, mit dem man die Umstellung bestätigen soll, zu folgender Adresse: http://palmpontiac.com/source/?ypPWX9dYf4. Spätestens hier wird offensichtlich, dass die Sparkasse nichts mit der Mail zu tun hat.

Wer noch wissen möchte, was es mit den Swift-Sanktionen gegen Russland auf sich hat, dem wird es unter anderem bei der Sparkasse erklärt: www.sparkasse.de/aktuelles/russland-swift-ausschluss.html

Dirk Ceelen