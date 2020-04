Vorsicht bei der E-Mailadresse kurzarbeitergeld@arbeitsagentur.de

Betrüger finden immer wieder neue Wege sich vertrauliche Informationen zu erschleichen. Eine dieser neuen Maschen macht sich die momentane Corona-Krise und die damit einhergehende Not vieler Betriebe, die Kurzarbeit anmelden müssen, zu Nutze. Betrüger verschicken gegenwärtig mit der E-Mailadresse "kurzarbeitergeld@arbeitsagentur.de" Nachrichten an Firmen, mit der Aufforderung interne Daten preiszugeben. So erhielt ein Betrieb in Wertheim kürzlich eine solche Nachricht. Glücklicherweise sind die Betroffenen nicht auf die Forderungen eingegangen und somit blieb es beim Betrugsversuch.

Wir bitten Firmeninhabende keine Angaben an die genannte Adresse weiterzugeben, bei Zweifeln die zuständige Arbeitsagentur zu kontaktieren und die örtliche Polizeidienststelle zu informieren.

Freudenberg: Von der Fahrbahn abgekommen - Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 54-Jähriger am Montag, gegen 22.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall bei Freudenberg zugezogen. Der Mann war mit seinem Motorrad von Boxberg in Richtung Wessental unterwegs. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, geriet sein Zweirad in einer Linkskurve auf Höhe der Antoniusmühle nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Krad streifte einen Bordstein und fuhr zirka 20 Meter weiter eine Böschung hinunter, wo der 54-Jährige stürzte. Der Mann wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Kraftrad der Marke BMW entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro.

A81/Ahorn: Auffahrunfall auf der Autobahn

Vermutlich Sekundenschlaf war die Ursache eines Auffahrunfalls am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 81 bei Ahorn. Ein 29-Jähriger befuhr die Autobahn mit seinem Fiat Ducato von Würzburg kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Eigenen Angabe zufolge fiel der Mann auf Höhe Ahorn in einen Sekundenschlaf, sodass er auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Fiat nach links abgewiesen und kollidierte daraufhin mit der Mittelleitplanke. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten beim dem Unfall verletzt. An den Fahrzeugen sowie an der Mittelleitplanke entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 25.000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn