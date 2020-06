Vorführung beim Betreuungsgericht  Mann leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamtin

Beamte der Polizeiinspektion Miltenberg hatten einen 50-Jährigen gegen 09.30 Uhr an seiner Wohnadresse aufgesucht, um den Beschluss des Amtsgerichtes zu vollstrecken und ihn in einer Familiensache dem Betreuungsgericht vorzuführen. Er verließ zunächst freiwillig das Haus, weigerte sich in der Folge jedoch vehement in den Streifenwagen einzusteigen. Da der Beschuldigte massiv Widerstand leistete, wurde er unter Einsatz unmittelbaren Zwangs in das Dienstfahrzeug gebracht. Sowohl er, als auch eine eingesetzte Polizeibeamtin, erlitten dabei leichte Verletzungen.

Nachdem die Vorführung bei einer Richterin des Amtsgerichts beendet war, wurde der 50-Jährige zur Polizeidienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.