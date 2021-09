Vorfall in Aschaffenburger Suicardusdstraße: 21-Jähriger geschlagen und getreten

Ein 21-Jähriger sprach die Personengruppe daraufhin an, dies zu unterlassen. Im weiteren Verlauf schlugen drei bisher unbekannte Männer dem 21-Jährigen ins Gesicht und traten den am Boden liegenden mehrmals gegen den Rücken. Er erlitt daraufhin leichte Verletzungen. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Mainufer.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 23.30 Uhr, wurde eine 60-jährige Mofa-Fahrerin in der Hofgartenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde die 60- Jährige wieder entlassen. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Trunkenheitsfahrt gemeldet

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 22.15 Uhr meldete eine Zeugin einen offenbar alkoholisierten Auto- Fahrer in der Ebersbacher Straße. Bei dem Eintreffen der Beamten versuchte der 22-Jährige noch zu flüchten, wurde jedoch von den Polizisten gestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Nach der Blutentnahme wurde der 20-Jährige wieder entlassen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Aschaffenburg. Ein 29-jähriger Auto-Besitzer parkte sein Fahrzeug bereits am Freitag gegen 19 Uhr in der Kranengasse. Als er am Samstag gegen 16 Uhr zu seinem abgestellten Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung an der Frontstoßstange fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden beläuft sich circa auf 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Parfüm entwendet

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 15.30 Uhr, entwendeten zwei bisher unbekannte Täter in der Fabrikstraße in der Drogerie Müller mehrere Flaschen Parfüm und entfernten sich unerkannt. Kurz vor dem Eintreffen der daraufhin gerufenen Streife suchten die Täter erneut die Örtlichkeit auf und erbeuteten ein zweites Mal mehrere Flaschen Parfüm. Der Beuteschaden beläuft sich insgesamt auf circa 1000,- Euro. Der eine Täter war circa 25 - 30 Jahre alt und trug eine blaue Jeans und ein weißes Poloshirt. Der zweite Täter, ebenfalls zwischen 25 - 30 Jahre alt, war mit einem orangen Pulli mit der Aufschrift „RAW" bekleidet und hatte eine Schiene am Arm.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.