Vorfahrtsverstoß - Unfall in Westerngrund

Der Unfallverursacher und der 48-jährige Fahrer des Daimler-Benz blieben bei dem Unfall unverletzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit und der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Alzenau. In Wasserlos kam es beim Ausfahren aus einer Parklücke gegen 15:20 Uhr zu einem „Parkrempler". Die 65-jährige Fahrerin einer Mercedes, A-Klasse, stieß gegen einen schräg hinter ihr geparkten BMW und meldete den Kleinunfall vorschriftsmäßig bei der Polizei. Die 63-jährige Fahrerin des BMW kam bei der Unfallaufnahme zu ihrem Fahrzeug zurück. Bei Überprüfung ihres Führerscheines fiel auf, dass sie immer noch mit ihrer russischen Fahrerlaubnis fuhr, obwohl sie seit 2011 einen festen Wohnsitz in Deutschland hat. An beiden Fahrzeugen entstand nur minimaler Sachschaden. Der BMW-Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin erwartet sich noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zaunpfosten umgedrückt

Kahl. Im Tatzeitraum von Sonntag, 03.07.2022, 21:00 Uhr bis Montag, 04.07.2022, 07:00 Uhr, wurde in der Alzenauer Straße ein Zaunpfosten mutwillig umgedrückt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 200,- Euro geschätzt und es sind keinerlei Täterhinweise vorhanden.

