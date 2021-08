Vorfahrtsverstoß in Alzenau

Eine 19-jährige Fahranfängerin befuhr mit ihrem Skoda Fabia die Hemsbacher Straße in Michelbach in Richtung der Michelbacher Straße. An der Einmündung der Hemsbacher Straße übersah die junge Frau eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 21-Jährige mit ihrem VW Golf. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Glücklicherweise wurde keine der Unfallbeteiligten Verletzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 6000 Euro geschätzt.

Unfallflucht am Friedhof

Kahl. Bereits am Dienstag ereignete sich im Ostring in Kahl eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 14 und 14:30 Uhr wurde ein ordnungsgemäß auf den Parkplätzen am Friedhof geparkter roter VW Polo durch ein anderes Fahrzeug angefahren und dadurch beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

vd/Polizei Aschaffenburg