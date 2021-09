An der Kreuzung mit dem Urpharer Weg übersah sie vermutlich den von rechts kommenden 50-jährigen KIA-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der 50-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Kinder, die sich im Ford der 29-Jährigen befanden und die Mutter selbst wurden nicht verletzt. Es entstand Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

mci / Quelle: Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis