Vorfahrtsunfall mit 20.000 Euro Schaden in Dettingen

Um 8.30 Uhr fuhr ein 41-jähriger Smart-Fahrer auf der Welzheimer Straße. An der Kreuzung zur Schubertstraße übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten Seat einer 26-jährigen Frau, die von rechts kam. In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Da die beiden Pkw nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Rangierunfall

Mömbris-Strötzbach. Der 55-jährige Fahrer eines Sprinters beschädigte am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr beim Rangieren in der Steingasse einen abgestellten Opel. Fazit: 5000 Euro Schaden am Sprinter und 3000 Euro an dem Opel.

Haschisch sichergestellt

Kahl. Am Dienstag gegen 18.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Alzenauer Polizei drei Jugendliche im Bereich der Forststraße. Dabei kam bei einem 18-Jährigen ein Tabak-Haschisch-Gemisch zum Vorschein, das sichergestellt wurde. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Pkw mutwillig beschädigt

Karlstein-Großwelzheim. Bereits zwischen Montag und Donnerstag letzter Woche wurde ein Ford Fiesta, der im Bereich Untergartenweg abgestellt war, massiv auf der rechten Seite zerkratzt. Dabei entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau/mm