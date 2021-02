Vorfahrtsunfall in Michelbach - 30.000 Euro Schaden

Um 19.30 Uhr fuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer auf der Rieslingstraße in Richtung Vordere Dauserad. An der Kreuzung zur Straße Am Erlenborn übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten VW eines 56-jährigen Mannes, der aus Richtung Spessartstraße kam. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Fazit: 20.000 Euro Schaden am Audi und 10.000 Euro an dem VW.

Wildunfall in Dettingen

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Ein 20-jähriger VW-Fahrer erfasste am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf der Staatsstraße 3308 einen Hasen. Dabei wurde der Pkw im Frontbereich beschädigt (1.000 Euro).

Joint sichergestellt

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Am Montag um 17.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bereitschaftspolizei zwei Personen im Bereich der Mainflinger Straße. Dabei kam bei einem 19-jährigen Schüler ein Joint zum Vorschein, der sichergestellt wurde. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige zu.

32 Altreifen in albstadt entsorgt

Alzenau-Albstadt, Lkr. Aschaffenburg. Ein Unbekannter entsorgte im Laufe des Montags im Bereich der Staatsstraße 3202 zwischen Albstadt und Rodenbach insgesamt 32 Altreifen.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.