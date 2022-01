Vorfahrtsunfall in Alzenau

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden summiert sich auf 4.000 Euro.

Im Graben gelandet

Kahl. Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr fuhr eine 63-jährige Peugeot-Fahrerin auf der Staatsstraße 3308 in Richtung Hanau. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam sie dabei nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Auto landete im Graben und kam an einem Baum zum Stehen. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Das nicht unerheblich beschädigte Auto (5.000 Euro) musste abgeschleppt werden.

Kasse an Verkaufsstand aufgebrochen

Westerngrund. Zwischen Dienstag und Mittwoch brach ein Unbekannter die Kasse eines Verkaufsstands an der Staatsstraße 2306 auf. Dort verkauft ein Landwirt landwirtschaftliche Produkte an einen Selbstbedienungstand. Der Täter richtete dabei einen Sachschaden von 300 Euro an. Wieviel Bargeld er dabei erbeutete, lässt sich derzeit nicht sagen.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.