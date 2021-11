Vorfahrtsunfall in Alzenau

An der Kreuzung zur Rodenbacher Straße übersah sie den 61-jährigen, vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde die Front des Opels eingedrückt. Beim Pkw des 61-Jährigen wurde die rechte Seite beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 6.000 Euro.

Der Unfall wurde von der PI Alzenau aufgenommen. Die 21-Jährige erwartet nun ein Bußgeld wegen der Vorfahrtsverletzung.

Mülleimer angezündet

Kahl. Am Mittwochnachmittag gegen 16:50 Uhr beobachtete eine aufmerksame Bürgerin wie zwei bislang unbekannte Täter einen Mülleimer an der Brücke zum Naßmühlenweg versuchten in Brand zu setzen. Als die Täter die Bürgerin erblickten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und rannten davon. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Die PI Alzenau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Schaden am Mülleimer wird auf 100 Euro geschätzt

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

vd/Polizei Alzenau