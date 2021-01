Vorfahrtsunfall in Alzenau

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Brentanostraße/Dieselstraße entstand am Donnerstagnachmittag ein Schaden von 8.000 Euro. Um 15.30 Uhr befuhr eine 65-jährige BMW-Fahrerin die Brentanostraße in Richtung Industriestraße. An der Kreuzung zur Dieselstraße übersah sie den vorfahrtsberechtigten Suzuki eines 65-jährigen Mannes, der in Richtung Siemensstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und anderes

Alzenau-Hörstein. Nach einer Kontrolle am Donnerstagmittag kommen nun auf einen 59-jährigen Mann Anzeigen wegen verschiedenster Delikte zu. Der Mann war mit seinem Auto um 11.45 Uhr im Bereich Hörstein kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die beiden Zulassungsstempel an den Kennzeichen hatte er selbst gefertigt. Außerdem war der Wagen weder zugelassen noch versichert.

Hühnerdiebstahl geklärt

Mömbris. Am Donnerstag konnte der Diebstahl von insgesamt drei Hühner geklärt werden. Ein 31-jähriger Mann hatte eine Anzeige im Internet inseriert, in der er zwei Hennen und einen Hahn zum Verkauf anbot. Hierauf meldete sich ein Mann und zeigte Interesse, sagte allerdings einen vereinbarten Termin später wieder ab. Bei einer Überprüfung stellte der Hühnerhalter dann fest, dass die 3 Hühner spurlos von seinem Gelände verschwunden waren. Ermittlungen der Alzenauer Polizei in Zusammenarbeit mit dem Geschädigten führten letztlich zu einem 62-jährigen Mann aus dem Landkreis. In seinem Garten konnte das gestohlene Federvieh aufgefunden werden. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls zu.

Geringe Menge Marihuana aufgefunden

Kahl. Am Donnerstag gegen 20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 15-jährigen Schüler im Bereich des Ostrings. Dabei kam eine geringe Menge Marihuana zum Vorschein, die sichergestellt wurde.