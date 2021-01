Vorfahrtsunfall an Kreisverkehr Niedernberg

Am 31.12.2020 befuhr eine 21 jährige Verkehrsteilnehmer gegen 19:15 Uhr die Kreisstraße MIL 38 von Aschaffenburg kommend in Richtung des Kreisverkehrs mit der Staatsstraße 2313. Diesen wollte sie an der zweiten Ausfahrt in Richtung St2313 verlassen. Zeitgleich befuhr ein 29 jähriger Verkehrsteilnehmer die St2313 aus Richtung Großostheim kommend und wollte seinerseits in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah er die bereits im Kreisverkehr befindliche 21 jährige, sodass es im Kreisverkehr zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro an beiden Fahrzeugen.

Rangierunfall mit Lastwagen in Sulzbach

Am 30.12.2020 stieß im Zeitraum von 08:00 - 17:00 Uhr vermutlich ein Lkw oder vergleichbares Fahrzeug beim Rangieren auf Höhe des Anwesens Märzbrückenweg 5 gegen einen im dortigen Einfahrtsbereich aufgestellten Stein/Betonpfosten und beschädigte diesen hierbei im oberen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Der Verursacher entfernte sich danach unberechtigt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0