Der Zeitraum der Tat wird von Mittwoch, 01.09.2021 bis Montag, 06.09.21, eingegrenzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Hinweise auf den Täter liegen bis dato noch nicht vor.

Vorfahrt übersehen – ein Leichtverletzter

Bürgstadt. Gegen 16.20 Uhr befuhr am Dienstag ein Passatfahrer die Staatsstraße 2310 von Freudenberg kommend in Richtung Bürgstadt/Miltenberg. Noch vor dem Schwimmbad, auf Höhe der Martinsbrücke, wollte er nach links abbiegen, übersah jedoch einen entgegenkommenden Golf-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Die entgegenkommende Golf-Fahrerin wurde leicht verletzt und die Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall erheblich beschädigt; beide Pkws mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro. Um die ausgelaufenen Betriebsstoffe musste sich die Straßenmeisterei Miltenberg kümmern.





Miltenberg. In der Dieselstraße wurde am Dienstag, gegen 10:00 Uhr, ein mit Kopfhörer fahrender Radfahrer einer Kontrolle unterzogen. Im Laufe dieser Verkehrskontrolle konnten die Beamten in der Umgebungsluft des 33-jährigen Marihuana-Geruch wahrnehmen. Tatsächlich wurden sie bei dem Radler fündig und im mitgeführten Rucksack konnte über 1 Gramm Marihuana und Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Den aus dem Landkreis stammenden Mann erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

grr / Pressemitteilung der PI Miltenberg