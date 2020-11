Vorfahrt nicht beachtet - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Unfall in Altfeld

Zwei leicht verletzte Autofahrer sowie 27.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung am Sonntag, gegen 13:35 Uhr. Der 40-jährige Fahrer eines BMW wollte - von Wertheim kommend - auf die Autobahn in Richtung Würzburg auffahren. Dabei übersah er einen entgegenkommenden, geradesausfahrenden Audi und es kam zu einem seitlich versetzten Zusammenstoß.

Dadurch schrammte der Audi noch an der rechtsseitig gelegenen Leitplanke entlang, beschädigte neben der rechten Fahrzeugseite auch noch sechs Leitplankenfelder und kam nach gut 60 Metern zum Stehen.

Beide Autofahrer mussten mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus nach Wertheim eingeliefert werden. Die Autos wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr Altfeld war mit 14 Mann vor Ort, regelte den Verkehr und reinigte die durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigte Fahrbahn.

Einbruch in Apotheke - hoher Sachschaden

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart 10.000 Euro Sachschaden richteten in der Nacht zum Sonntag unbekannte Täter beim gewaltsamen Eindringen in eine Apotheke in der Oberen Pfarrgasse ein. Vermutlich auf der Suche nach Bargeld wurden diverse Schränke, Schubladen und Räume durchsucht. Neben einer geringen Menge von Arzneimitteln wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Überschlag im Auto bei Kreuzwertheim - Autofahrer leicht verletzt

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart Am Sonntag haben zwei Menschen den Überschlag eines Autos bei Kreuzwertheim ohne schwere Blessuren überstanden. Nach einem Unfall musste lediglich der 18-jährige Autofahrer ins Krankenhaus nach Wertheim eingeliefert werden. Gegen 22:15 Uhr befuhr er die Kreisstraße MSP 32 von Röttbach in Richtung Kreuzwertheim. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Ford Fiesta und kam nach rechts von der Straße ab. Der Wagen rutschte etwa 50 Meter über eine Wiese, überschlug sich und landete zwischen zwei Bäumen auf der Beifahrerseite. Der 18-Jährige und sein unverletzter 17-jähriger Beifahrer konnten sich selbständig aus dem Auto befreien. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 4000 €.

Seat-Fahrerin rutscht von der Straße bei Triefensteinn - niemand verletzt

Triefenstein-Hombug, Lkr. Main-Spessart Nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist am Sonntag gegen 16:20 Uhr die 20-jährige Fahrerin eines Seat Leon. Sie befuhr die Remlinger Straße und touchierte ohne nachweisbaren Grund bei der Einfahrt in den Hübschenberggraben die Leitplanke, wodurch zwei Leitplankenfelder verkratzt und leicht verbogen wurden. Außerdem wurde der Seat auf der gesamten rechten Seite verkratzt.Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 4500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld