Vorfahrt nicht beachtet - Unfall in Oberwittbach

Glücklicherweise nur leichter Blechschaden entstand bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der Staatsstraße 2315 an der Einmündung nach Oberwittbach. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein 82-Jähriger mit seinem Mercedes die Wittbachstraße ortsauswärts und bog an der Staatsstraße nach rechts ab. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigen Mercedes, der dort ebenfalls in Richtung Kreuzwertheim fuhr. Dessen Fahrerin versuchte noch den Unfall zu vermeiden, indem sie nach links auswich. Trotzdem berührten sich die beiden Fahrzeuge, die dadurch leichte Schäden davon trugen, aber noch fahrbereit waren.

dc/Meldung der Polizei Marktheidenfeld