Vorfahrt missachtet- zwei Leichtverletzte an Erlenbacher Kreuzung

Bei einem Unfall an der Kreuzung Liebigstraße, Elsenfelder Straße sind zwei Personen leicht verletzt worden. Zur Unfallzeit, am Dienstag Nachmittag gegen 16.50 Uhr, wollte ein Erlenbacher mit seinem Audi A 3 in die Kreuzung einfahren. Hierbei übersah er einen von rechts auf der Liebigstraße kommenden Opel und stieß mit diesem zusammen. Der Opel Corsa des Vorfahrtsberechtigten Erlenbachers wurde bei der Kollision seitlich verschoben und prallte gegen einen Hyundai eines Erlenbachers, der auf der anderen Seite der Kreuzung angehalten hatte, um das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug passieren zu lassen.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer im vorfahrtsberechtigten Audi sowie der Fahrer des Hyundai Tucson leicht verletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 25.000 Euro.

Klingenberg - Polizei erwischt Drogenkonsumenten

Klingenberg a.Main, Trennfurt Bei Kontrollen in Klingenberg haben Beamte der PI Obernburg zwei Betäubungsmittelkonsumenten ertappt. Gegen 21.35 überprüfte eine Streife im Rahmen einer Verkehrskontrolle die Insassen eines Peugeot. Hierbei stellten sie beim Beifahrer im Fahrzeug rund sieben Gramm Marihuana sicher, das der junge Mann in seiner Jackentasche versteckt hatte. Am frühen Mittwoch, gegen 1.45 Uhr, fiel einer Streife in der Bahnnhofstraße ein verdächtiges Fahrzeug auf. Hier führte die Kontrolle der Fahrzeuginsassen ebenfalls zur Sicherstellung von Betäubungsmitteln. Die Beamten fanden bei dem Klingenberger Beifahrer ein verbotenes Einhandmesser sowie einen Joint vor.

Alkoholisiert am Steuer bei Kontrolle

Elsenfeld, Königsberger Straße Einen alkoholisierten Autofahrer haben beamte der PI Obernburg am Dienstag Abend gegen 22.25 Uhr in der Königsberger Straße kontrolliert. Die Beamten stellten bei dem VW-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein hierauf am gerichtsverwertbaren Alcomaten durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,6 Promille. Den Alkoholsünder erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine saftige Geldbuße.

Aus Grundstück ausgefahren-Unfall

Obernburg a.Main, Eisenbach, Auf der Au Am Dienstag früh gegen 08.40 Uhr ist es Auf der Au zu einem Unfall gekommen. Ein Anwohnerin wollte hier aus einem Grundstück in die Straße einfahren und übersah hierbei einen von links kommenden Pkw Seat Alhambra. Der Mitsubishi der Obernburgerin fuhr in die rechte Fahrzeugseite des Seats, die hierbei komplett eingedrückt wurde. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der polizei Obernburg