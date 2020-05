Vorfahrt missachtet: Unfall in Mönchberg

Ein Altenbucher wollte hier in die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße einbiegen und übersah hierbei einen von links kommenden VW einer Miltenbergerin. Der VW Golf des Wartepflichtigen prallte in die hintere rechte Fahrzeugseite des VW. Der angerichtete Sachschaden an den beiden Autos beträgt ca. 2000 Euro.

Fahrrad gestohlen

In Erlenbach an der Elsenfelder Straße haben Unbekannte am vergangenen Freitagvormittag ein Herren-Mountainbike Stevens entwendet. Das Rad war am Fahrradabstellplatz des Hermann-Staudinger-Gymnasiums mittels Kabelschloss gesichert abgestellt worden. Das schwarze MTB hat einen Wert von ca. 400 Euro.

Verteilerkasten angefahren

Unbekannte haben am vergangenen Samstagvormittag in Elsenfeld in der Goethestraße einen Stromverteilerschrank beschädigt. Vermutlich blieb ein Autofahrer beim Vorbeifahren an dem Verteilerkasten hängen und beschädigte diesen. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Drogenfahrt

In Wörth in der Adalbert-Stifter-Straße haben Beamte der Polizei Obernburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Drogenkonsumenten aus dem Verkehr gezogen. Der Wörther war mit seinem Auto kontrolliert worden. Während der Befragung bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Nachdem der Fahrer einräumte, Drogen konsumiert zu haben, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

palu/Polizei Obernburg