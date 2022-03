Vorfahrt missachtet - Unfall in Klingenberg

Am Montag Vormittag, gegen 11.30 Uhr, ist es an der Kreuzung Glashausweg / Zur Einladung zu einem Unfall gekommen. Eine Obernburgerin war hier von der Schule kommend auf dem Glashausweg unterwegs. An der Kreuzung mit dem Glashausweg kollidierte die Audifahrerin mit einem Opel, dessen Fahrer auf der Zur Einladung Richtung Campingplatz unterwegs war. An der Kreuzung ist die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt. Bei der Kollision der beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6000 Euro.

Geparktes Fahrzeug in Elsenfelder Jahnstraße angefahren

Elsenfeld, Jahnstraße, gegenüber Parkplatz Restaurant Übers Wochenende, 12.03.2022 18:00 (Sa) - 14.03.2022 06:30 (Mo) ist in der Jahnstraße ein Pkw BMW 420 i angefahren worden. Das braune Fahrzeug war in der Jahnstraße von seinem Besitzer gegenüber einem chinesischen Restaurant am rechten Fahrbahnrand geparkt gewesen. Vermutlich stieß ein Besucher des Restaurants beim rückwärts Ausparken gegen das abgestellte Fahrzeug und beschädigte hierbei die linke Fahrzeugseite des BMW. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

dcMeldungen der Polizei Obernburg