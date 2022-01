Vorfahrt missachtet: Unfall in Gemünden-Schaippach

Die Polizei in Düsseldorf wurde am Montag wegen eines handfesten Streits zweier Männer gerufen.

Das berichtet die Polizei. Sie fuhr vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in die Weißensteinstraße. Dabei hielt sie nicht für einen von rechts kommenden, 35-jährigen Fiat-Fahrer an. Die Autos stießen zusammen.

Der Audi der Unfallverursacherin wurde hierbei stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Beim Versuch auszuweichen auf Auto aufgefahren

Am Dienstagmorgen gegen 8.50 Uhr ist eine 83-jährige Golf-Fahrerin den Zollberg in Gemünden hochgefahren. Hierbei ging ihr Motor aus. Beim Versuch, das Auto wieder zu starten, rollte das Fahrzeug zurück. Ein nachfolgender 25-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine, mit Hebebühne, wich dem Auto nach hinten aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stieß er auf einen hinter ihm fahrenden Skoda. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Straßenlaternenmast in Rieneck beschädigt

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurden bereits im Zeitraum von Oktober bis Ende Dezember insgesamt zwei Straßenlaternenmaste in Rieneckbeschädigt. Der beschädigte Mast in der Trockenbachstraße wies eine massive Schrammspur auf, welche vermutlich durch eine landwirtschaftliche Zugmaschine oder ein Anbaugerät entstanden sein dürfte.

Ein ähnlicher Schaden ist auch an einem Mast in der Spessartstraße entstanden. Auch hier wird anhand der Spuren von einer Zugmaschine als Verursacher ausgegangen. Es entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Anzeige wegen unsachgemäßer Müllentsorgung in Gemünden

Bereits seit längerer Zeit konnten des Öfteren am Morgen verpackte Folienpäckchen (Plastikfolie mit Kabelbindern zusammengeschnürt), vor dem Grundbuchamt in der Bahnhofstraße aufgefunden werden. Lange Zeit tappte die Polizei im Dunkeln. Jetzt konnte sie allerdings den Übeltäter auf frischer Tat ertappen.

Gegen 4.15 Uhr wurde festgestellt, dass ein 40-jähriger Autofahrer vom Bahnhof kommend in Richtung Innenstadt fuhr. Auf Höhe des Grundbuchamtes warf der 40-Jährige während der Fahrt das Folienpäckchen aus dem Fenster seines geöffneten Wagens.

Er wurde daraufhin einer Personenkontrolle unterzogen, wobei die Personalien festgestellt werden konnten. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

VaPi/Polizei Gemünden