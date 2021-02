Vorfahrt missachtet - Unfall in Eschau

Ein Eschauer wollte hier, von der Rosenstraße kommend, die Kreuzung mit der Staatstraße überqueren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigt von links kommenden Opel und kollidierte mit diesem.

Der Opel Agila prallte in die linke Fahrzeugseite des wartepflichtigen Toyotas. Hierbei wurden beide Autos erheblich beschädigt, der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro.

Mercedes in Erloenbach verkratzt

Erlenbach a.Main, Am Lerchenrain Unbekannte haben in der Zeit von 30.01.2021 22:00 (Sa) - 31.01.2021 13:00 (So) Uhr Am Lerchenrain einen Pkw verkratzt. Der Besitzer des schwarzen Mercedes V-Klasse hinterließ am linken Fahrzeugheck diverse Kratzer. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg