An der Autobahnauffahrt ordnete er sich auf die Abbiegespur in Fahrtrichtung Würzburg ein. Nachdem er einen entgegenkommenden Lkw passieren ließ, bog er ab und übersah dabei einen hinter dem Lkw fahrenden Mini Cooper, mit dem er kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand Frontalschaden, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld