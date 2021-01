Vorfahrt missachtet, Unfall gebaut

Eine 26-Jährige wollte mit ihrem Pkw von der Stoltestraße nach links Richtung Sackenbach auf die B26 einbiegen und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte 68-Jährige, die gegenüber – aus der Jahnstraße kommend – ebenfalls nach Sackenbach abbog. Die Fahrzeuge touchierten sich im Kreuzungsbereich. Es

entstand ein Gesamtschaden von rund 1.500 Euro, verletzt wurde niemand.

Sachbeschädigung an Pkw-Anhänger

Neustadt. Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag machte sich ein Unbekannter an einem in der

Bahnhofstraße abgestellten Anhänger zu schaffen, auf dem ein Bagger geladen war. Der Täter zerstach zwei Reifen, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr unter Tel. 09352/ 8741-0 entgegen.

Polizei Lohr/mm