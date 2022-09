Vorfahrt missachtet und mit Auto zusammengestoßen

Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 40-jähriger Autofahrer die Hauptstraße und wollte die Einmündung Simonsgasse in Richtung Eußenheim geradeaus passieren. Gleichzeitig kam eine 27-jährige Autofahrerin aus der Simonsgasse und wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen. Die Autofahrerin hielt an der Einmündung zunächst, fuhr dann aber ein Stück in die Hauptstraße ein, da sie den von links kommenden Pkw des 40-Jährigen übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 40.000,- Euro.

Spiegelberührungen im Begegnungsverkehr

Gemünden. Gleich zweimal kam es am Dienstagvormittag zwischen Lohr und Gemünden, zu Spiegelberührungen im Begegnungsverkehr.

Gegen 07:45 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem braunen Pkw VW Passat die Kreisstraße MSP11 von Lohr in Richtung Gemünden. Hierbei kam es zur Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer dieses Fahrzeugs fuhr ohne anzuhalten weiter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250,- Euro.

Gegen 08:00 Uhr kam es auf der B 26 ebenfalls zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr. Hier befuhr ein 26-jähriger Skoda-Fahrer die B 26 in Richtung Gemünden, als es im Begegnungsverkehr zu einer Berührung der Außenspiegel kam. Auch hier fuhr der Unfallbeteiligte ohne anzuhalten weiter. Der Sachschaden wird auf ca. 250,- Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei Gemünden, Tel. 09351 9741-0

Karsbach. Am Dienstag gegen 07:10 Uhr befuhr ein 63-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2434 von der Hainbuche kommend in Richtung Aschenroth. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von seinem Pkw VW erfasst. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

rbb/Polizei Gemünden