Vorfahrt missachtet - Sattelzug rammt Auto in Zellingen

Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen.

Kollision beim Abbiegen in Arnstein- Verursacher flüchtet

Arnstein, Lkr. Main-Spessart Am Mittwochnachmittag befuhr ein 40-jähriger Passatfahrer die Schraudenbacher Straße in Arnstein. An einer dort befindlichen Baustellenumleitung wollte ein grauer Pkw, vermutlich Audi TT, nach links Abbiegen. Hierbei streifte das Fahrzeug den Passat leicht. Nach der Kollision setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wurde auf 300 Euro beziffert.

Beim Ausparken in Karlstadt hängengeblieben - Verursacher fährt weiter

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch gegen 13.40 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz eines Drogeriemarktes in der Würzburger Straße zu einer Kollision. Ein silberfarbener Renault Scenic war vermutlich beim Ausparken gegen einen Audi gestoßen und beschädigte die Fahrertür leicht. Der Schaden wurde vom Besitzer des Audi erst im Nachhinein festgestellt. Der entstandene Unfallschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 600 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353-9741-0 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt