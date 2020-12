Gegen 10:20 Uhr befuhr die 59-jährige Fahrerin eines VW Polos die Spessartstraße in Richtung Baumhofstraße. An der Kreuzung Karbacher Straße übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes, dessen Fahrer in Richtung Stadtmitte unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

dc/Meldung der Polizei Marktheidenfeld