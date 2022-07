Vorfahrt missachtet - eine Person verletzt

Die 64-jährige Fahrerin eines VW Polos befuhr den Südring stadtauswärts und wollte nach links in die Ulrich-Willer-Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegen kommenden, vorfahrtsberechtigten Ford Fiesta und stieß mit diesem zusammen. Nach der Kollision klagte die 57-jährige Ford-Fahrerin über Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich. Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Lohr gebracht. Beide Fahrzeuge fahren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Marktheidenfeld kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Geparktes Auto beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Montag wurde der rechte vordere Kotflügel eines geparkten schwarzen Pkw Mercedes E-Klasse verkratzt. Der Wagen stand in der Zeit von etwa 11:40 bis 13:40 Uhr auf dem Parkplatz Am Rathaus. Vermutlich hat ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den Pkw beschädigt und sich anschließend unerkannt entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1000 € zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Cube Fahrrad gestohlen

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart Am vergangenen Samstag zwischen 11:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde von dem Fahrradabstellplatz am Schulzentrum Nägelsee ein orange/schwarzes Cube Mountainbike, Typ: Acid (ohne montierte Schutzbleche) entwendet. Wer sachdienliche Hinweise über den Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Lohr telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail: pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Meldungen der Polizei Lohr