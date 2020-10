Fahrer bei Unfall in Marktheidenfeld leicht verletzt

Die 27-jährige Fahrerin eines Opel Zafira befuhr die Kreisstraße von Michelrieth kommend und bog an der Ampelkreuzung nach links auf die Bundesstraße 8 ab. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden VW Golf, der die Kreuzung in gerader Richtung überquerte und stieß mit diesem zusammen. Der 38 jährige Golf-Fahrer wurde leicht verletzt, begab sich aber selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

xere/Polizei Marktheidenfeld