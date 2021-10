Vorfahrt missachtet: Daimler kracht bei Großostheim in VW

Betäubungsmittel nach einer Ruhestörung sichergestellt

Der Polizeiinspektion Aschaffenburg wurde am Freitag, gegen 03.00 Uhr eine Ruhestörung in einem Wohnheim im Bessenbacher Weg mitgeteilt. Durch die Streifenbesatzung konnte bei der Nachschau laute Musik festgestellt werden, weshalb mit dem Verursacher Kontakt aufgenommen wurde. Hierbei wurden deutliche Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt. Durch einen 21 jährigen Mann wurde eine geringe Menge Marihuana ausgehändigt und durch die Beamten sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung und Diebstahl einer Lichtschranke

In der Zeit von Donnerstag 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr wurde der Adapter einer Lichtschranke einer Tiefgarage in der Löherstraße offensichtlich aus der Wand gerissen bzw. geschraubt und anschließend entwendet. Der Sachschaden beträgt circa 100 Euro.

Unvorschriftsmäßiges Fahrzeug führt zu einem Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 02.00 Uhr befuhr ein 23 jähriger Seat-Fahrer die Goldbacher Straße in Aschaffenburg. Die Scheiben des Kraftfahrzeuges waren durch die Witterung beschlagen und wurden durch den Fahrzeugführer nicht ordnungsgemäß gereinigt, weshalb seine Sicht erheblich eingeschränkt war. Aus diesem Grund übersah der Mann einen geparkten Pkw Audi und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 11.000 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit müssen Fahrzeuge vor der Fahrt vollständig von Schnee und Eis befreit werden, sowie jegliche Sichtbehinderung ausgeschlossen werden. Neben den Scheiben betrifft dies selbstverständlich auch die Fahrzeugdächer, die Planen von Aufbauten und die Beleuchtungseinrichtungen. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet alle Verkehrsteilnehmer zu Beginn der kalten und dunklen Jahreszeit diese Zeit in die Streckenplanung mit einzubeziehen. Dies dient nicht nur der eigenen Sicherheit, sondern auch der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Verkehrsunfallfluchten

In der Zeit von Mittwoch 23.00 Uhr bis Donnerstag 12.45 Uhr wurde ein Pkw Opel in der Burchardtstraße beschädigt. Der Halter des geparkten Pkw einen Sachschaden am vorderen linken Radkasten feststellen. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden beträgt circa 850 Euro. Kreis Aschaffenburg Verkehrsgeschehen

Wildunfall Sailauf. Auf der Kreisstraße AB 24 kam es am Donnerstag um 19.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Reh und dem Pkw eines 54 jährigen Mannes. Das Reh flüchtete nach der Kollision in den nahegelegenen Wald. Ein Jagdpächter wurde verständigt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Großostheim. Am Donnerstag, gegen 09.40 Uhr befuhr der 82 jährige Fahrer eines Pkw Daimler die Stadtseestraße in Fahrtrichtung Aschaffenburger Straße. Im Kreuzungsbereich mit der Aschaffenburger Straße, welche der Mann in gerader Richtung überqueren wollte, missachtete dieser die Vorfahrt einer 50-jährigen VW-Fahrerin. Durch die Kollision der beiden Kraftfahrzeuge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 13.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Hochwertige Elektronikartikel entwendet

Mainaschaff. Ein 46 jähriger Mann versuchte Elektronikartikel im Gesamtwert von knapp 2.500 Euro aus einem Elektronikfachmarkt in der Straße „Am Glockenturm“ zu entwenden. Der Mann wurde von einem Ladendetektiv beim Verlassen des Ladens angesprochen und hierbei die Waren festgestellt. Die Artikel befanden sich in einem Einkaufswagen und in den Jackentaschen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an Kfz

Bessenbach. In der Zeit von Dienstag 21.00 Uhr bis Mittwoch 05.30 Uhr wurde ein geparkter Pkw Ford, Farbe grau, auf einem Firmenparkplatz in der Hauptstraße durch einen unbekannten Täter beschädigt. Als der Halter nach seiner Nachtschicht zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte der Mann einen langen Kratzer auf der Beifahrerseite. Der Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro.

Hinweise zu den unbekannten Tätern der oben genannten Fälle erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021 / 857-0.

Polizei Aschaffenburg