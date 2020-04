Vorfahrt missachtet - Blechschaden in Röllfeld

Zur Unfallzeit war ein Toyotafahrer in der Urbanusstraße Richtung Spessartstraße unterwegs. Hier übersah er einen vorfahrtsberechtigten von rechts kommenden Chevrolet, der in die rechte Fahrzeugseite des wartepflichtigen Toyotas prallte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision noch fahrbereit.

Fahrraddiebstähle

Leidersbach-Ebersbach. Ein Citydamenrad der Marke Pegasus Premio ist in der Zeit von 15.04. - 22.04. in der Weinbergstraße entwendet worden. Das Rad war im Tatzeitraum in einer Garage abgestellt, die mit einem Schwenktor ausgestattet ist. Der unbekannte Dieb nutzte vermutlich die Gelegenheit zum Diebstahl, als das Garagentor geöffnet war. Der Diebstahlsschaden beträgt ca. 500 Euro.

Hausen. Auch in Hausen ist ein unverschlossenes Rad entwendet worden. Das lila-violett-blaue Rad eines Rentners war am vergangenen Sonntag Abend im offenen Hofraum abgestellt worden. Am Montag früh bemerkte sein Besitzer, dass das Rad entwendet worden war. Der Wert des „Oldtimers“ wird auf ca. 50 Euro geschätzt.

Mauer verkratzt

Klingenberg-Trennfurt. Vermutlich am vergangenen Wochenende zwischen Freitag früh und Sonntag Mittag ist im Baumgartenweg eine Mauer beschädigt worden. Der Grundstückseigentümer entdeckte am Sonntag einen über die ganze Mauer reichende Riss und diverse Kratzer im Putz.

Vermutlich ist der Schaden durch die Kollision eines Fahrzeuges mit der Mauer entstanden. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Anwohner werden hier um Hinweise gebeten.

Sachbeschädigung an Auto

Erlenbach am Main. Am Donnerstag Nachmittag, in der Zeit von 12.30 bis 20.15 Uhr, ist ein auf dem Aldiparkplatz abgestellter Seat Leon beschädigt worden. Der Besitzer des Autos stellte am Abend fest, dass die Windschutzscheibe seines Fahrzeuges beschädigt wurde. Der angerichtete Sachschaden dürfte ca. 800 Euro betragen.

Sachbeschädigung an Kapelle

Sulzbach. In den letzten Tagen, zwischen Samstag, 18.04. und Sonntag 21.04. um 16:45 Uhr, ist die "Kapelle auf der Pfingstweide" beschädigt worden. Eine Spaziergängerin bemerkte am Sonntag, dass eine Scheibe der Kapelle eingeworfen wurde. Der hierbei angerichtete Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

xere/Polizei Obernburg