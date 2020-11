Vorfahrt missachtet - Autounfall in Niedernberg

Der Polizei zufolge fuhr eine VW-Fahrerin vom Abfahrtsbereich der Bundesstraße 469 auf die Großostheimer Straße ein. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Audi Q5. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von weit über 10000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Geldbörsendiebstahl im Supermarkt

Obernburg, Lkr. Miltenberg. Am 31.10.20, gegen 13 Uhr, wurde eine Geldbörse in der Straße „Im Weidig" in einem Supermarkt durch eine unbekannte Person entwendet. Diese hat rund 400 Euro erbeutet. Die Geschädigte hatte die Geldbörse in ihrem Einkaufswagen abgelegt. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Polizei Obernburg/kick