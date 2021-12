Vorfahrt missachtet: Autos krachen bei Karlstadt inneinander

Am Mittwoch übersah gegen 17:05 Uhr ein 61-jähriger Autofahrer in Karlstadt, beim Einfahren von der Bundesstraße 27 in die Brückenauffahrt zur Oberen Torstraße, den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw einer 23-jährigen Frau. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro entstand.

Gegen 17.20 Uhr kam es an der Unfallstelle dann noch zu einem Auffahrunfall, weil ein 81-jähriger Autofahrer, der ebenfalls auf die Brückenauffahrt abbiegen wollte, zu spät bemerkte, dass der vor ihm fahrende Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste und auffuhr. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

Auto übersehen

Arnstein. Der 25-jährige Fahrer eines Kleintransporters übersah am Mittwoch gegen 07:15 Uhr in Arnstein auf der Marktstraße die Einfahrt zur Straße Am Schelleck, in welche er eigentlich abbiegen wollte. Der Mann hielt deshalb auf der Fahrbahn an um mit seinem Fahrzeug zurückzustoßen. Dabei übersah er den Pkw einer 43-jährigen Frau, welche hinter ihm anhielt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro entstand.

Polizeiinspektion Karlstadt