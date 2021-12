Vorfahrt missachtet - 4.000 Euro Schaden in Sulzbach

ARCHIV - Polizeibeamte trainieren am 18.06.2015 auf dem Gelände des Fahrtrainingszentrums der hessischen Polizei bei Hünstetten (Hessen) das Fahren und Bremsen auf nasser Fahrbahn. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Die Lenkerin des Daimlers übersah den bereits im Kreisverkehr befindlichen Cooper und nahm ihm bei der Einfahrt die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem niemand verletzt wurde.

Rechts vor Links missachtet

Klingenberg a.Main. Am Dienstag um 06:45 Uhr ereignete sich an der Einmündung Alexander-Wiegand-Straße / Roßgrabenweg ein Unfall zwischen einer Kia-Fahrerin und einem BMW-Fahrer, bei dem ein Gesamtsachschaden von über 3.000 Euro entstand. Der Lenker des BMW befuhr den Roßgrabenweg und realisierte die Bevorrechtigte zu spät, die sich von rechts aus der Alexander-Wiegand-Straße näherte. Die Fahrzeuge kollidierten, zu Verletzungen kam es nicht.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Erlenbach a.Main. Ein bislang unbekannter Täter sprühte in der Zeit von Montag, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 07:00 Uhr, mit gelber Farbe auf einer Fläche von etwa 30x50 cm ein Gewirr von Schriftzeichen an eine Hauswand eines Privatanwesens in der Dr.-Herrmann-Straße.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0.