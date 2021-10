Vorfahrt missachtet: 25-Jähriger baut in Sulzbach Unfall und fährt gegen Schild

Am Freitag gegen 15Uhr fuhr ein 25-jähriger mit seinem Mercedes von der Franz-Schußler-Straße geradeaus in die Konrad-Adenauer-Straße. Hierzu musste er den Muhlweg queren. Er ubersah dabei den vorfahrtberechtigten BMW eines 43-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mercedes prallte nach dem Unfall zudem noch gegen ein Verkehrszeichen. Die Fahrzeuginsassen blieben alle unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Niedernberg: Ruckwärts aus Parkplatz gefahren und Unfall verursacht

Am Freitag gegen 15 Uhr ist ein 47-jähriger mit seinem Opel aus einer Parkbucht im Niedernberger Nordring ruckwärts in die Straße eingefahren. Hierbei ubersah er einen 69-jährigen Kia-Fahrer, der gerade den Nordring vom Stadtweg kommend in Richtung Großostheimer Straße befuhr. Der Opel fuhr mit dem Heck gegen die Beifahrerseite des Kia. Beide Fahrzeuge wurden hierdurch beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5.500 Euro. Den Fahrer des Opel erwartet nun eine Bußgeldanzeige, da er beim Ruckwärtsfahren die erhöhte Sorgfaltspflicht missachtete.

Laptop nachts in Obernburg gestohlen

In der Zeit von Donnerstag auf Freitag wurde aus einem Auto in der Obernburger Pfalzstraße ein dienstlicher Laptop entwendet. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde gegen 23:00 Uhr abgestellt. Am Freitag wurde das Fehlen des Laptops festgestellt. Wie der Täter an den Laptop gelangte ist unklar, da am Auto keinerlei Aufbruchsspuren festgestellt werden konnten. Anwohner, die in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Obernburg in Verbindung zu setzen.

