Vorfahrt in Miltenberg missachtet und Auto ohne Versicherung gefahren

Am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr bog eine 32-jährige Frau mit ihrem BMW von der Nikolaus-Fasel-Straße nach links in die Großheubacher Straße ab. Hierbei übersah sie den vorfahrtberechtigten Opel einer 79-Jährigen, die von der Großheubacher Straße nach links in die Nikolaus-Fasel-Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 4500 Euro entstand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die aufnehmenden Beamten festgestellt, dass der BMW keinen gültigen Versicherungsschutz mehr hatte, weshalb das Fahrzeug entstempelt und die Weiterfahrt unterbunden wurde. Die Fahrerin muss sich demnächst nicht nur wegen dem Vorfahrtsverstoß, sondern auch wegen einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten, da das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt nicht mehr versichert war.