Vorfahrt in Michelbach missachtet

Die 18-jährige Peugeot-Fahrerin fuhr am Donnerstagnachmittag, von der Rosenstraße kommend, in die Spessartstraße ein und übersah dabei einen von links kommenden Golf. Die 25-jährige Golf-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Die Peugeot-Fahrerin hätte die Vorfahrt gewähren müssen. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 9000 Euro.

Beim Rangieren gegen Torpfosten gefahren

Mömbris. Am Donnerstagnachmittag blieb der VW einer 35-Jährigen beim Rangieren in der Johannesberger Straße an einem Hoftorpfosten hängen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro.

Leitpfosten touchiert

Kahl. Einen Leitpfosten touchierte ein Ford am Donnerstagnachmittag auf der Alzenauer Straße (ST2805). Die 51-jährige Fahrerin war durch Unachtsamkeit mit ihrem Wagen zu weit nach rechts gekommen. Sie war von Kahl in Richtung Alzenau unterwegs. Es entstand nur geringer Sachschaden von rund 50 Euro am Auto.

Polizei Alzenau/mm