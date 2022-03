Laut Polizei fuhr die Frau um 20.30 Uhr auf der Ringmauerstraße in Richtung Am Wasserloser Tor. An der Kreuzung Ringmauerstraße/Weinbergstraße übersah sie offenbar den vorfahrtsberechtigten VW eines 42-jährigen Mannes, der von rechts kam. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Kennzeichendiebstahl

Alzenau. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen entwendete ein Unbekannter von einem Hyundai beide amtliche Kennzeichen. Das Auto war auf einem Parkplatz im Steinbruch abgestellt.

Scheibe eingeworfen

Mömbris. Bereits zwischen Montag und Mittwoch vergangene Woche haben Unbekannte die Fensterscheibe eines unbewohnten Hauses in der Mühlgasse durch einen Steinwurf beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von 400 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau/kick