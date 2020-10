Ein 78-jähriger Golf-Fahrer fuhr am Montag gegen 16:00 Uhr auf der Staatsstraße 2301 aus Richtung Wernfeld kommend. An der Einmündung wollte er nach links in Fahrtrichtung Hammelburg abbiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 63-jährige Opel-Fahrerin. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Die Fahrzeuge waren noch fahrbereit, es entstand jedoch ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6.500 Euro.