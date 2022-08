Vorfahrt in Erlenbach missachtet – drei Verletzte

Der 52-jährige Fahrer eines Pkw Sangyong Korando fuhr von Lengfurt kommend in Richtung Erlenbach. An der Einmündung zur Kreisstraße hielt er zunächst an und vergewisserte sich, dass kein Verkehr auf der vorfahrtsberechtigten Kreisstraße herrschte. Dann fuhr er an. Als seine Fahrzeugfront etwa einen Meter in die Straße hineinragte, bemerkte er aufgrund von Lichtreflektionen einen von rechts kommenden Pkw sehr spät und stoppte. Zeitgleich kam von links in Richtung Würzburg fahrend ein VW Polo. Dessen 54-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem stehenden Auto, wurde dadurch abgewiesen und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin klagten anschließend über Schmerzen im Brustbereich sowie am Handgelenk bzw. Kniegelenk. Der Unfallverursacher klagte über Kopfschmerzen. Alle Drei wurden ärztlich, teils ambulant, teils stationär, behandelt. Nachdem beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Vor Ort unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren aus Erlenbach und Lengfurt mit insgesamt 13 Einsatzkräften. Um die ausgelaufenen Betriebsstoffe kümmerte sich die Straßenmeisterei.

Drei Autos verkratzt

Marktheidenfeld. Wie am Mittwoch gemeldet, wurden im Bereich Bayernstraße/An der Köhlerei zwei Pkw verkratzt. Am Mittwoch wurden der Polizei drei weitere zerkratzte Autos gemeldet. Sie waren in der Straße „An der Köhlerei“ geparkt. Hierbei handelt es sich um einen gelben VW Tiguan, einen grauen VW ID 4 und einen roten Mercedes GLC. Es wurden jeweils die kompletten rechten Fahrzeugseiten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, wodurch ein Schaden von je 3000 € entstand. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09391/9841-0.

Verteilerkasten beschädigt

Triefenstein-Homburg. Ein Schaden in Höhe von 1000 € entstand an einem Verteilerkasten in der Erlenbacher Straße. Am Mittwoch, gegen 18:30 Uhr, rangierte eine 55-jährige Autofahrerin und fuhr rückwärts gegen den Verteilerkasten. Am Pkw wurde die hintere Stoßstange rechtsseitig verschrammt.

Verstoß gegen das Straßen- und Wegegesetz

Marktheidenfeld. Nachdem es verboten ist, Wohnwagen länger im öffentlichen Raum zu parken, muss die Eigentümerin eines Wohnwagens nun mit einer Anzeige rechnen. Sie hat ihren Wohnwagen seit mehreren Wochen auf einem Parkstreifen in der Baumhofstraße abgestellt und seitdem nicht bewegt.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Autofahrer von der Straße gedrängt

Karsbach-Höllrich. Am Mittwochabend, gegen 20.40 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die B 27 von Höllrich in Fahrtrichtung Gemünden. Unmittelbar nach dem Ortsschild von Höllrich kam ihm ein dunkler SUV in der Art eines Q7 oder X3 auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Beim Ausweichen touchierte er die Leitplanke. Der Fahrzeugführer des SUV fuhr ohne anzuhalten weiter. Am Pkw Audi des Geschädigten entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet?

Hinweise auf den dunklen SUV erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wer hat sein Handy verloren?

Gemünden. Ein ehrlicher Finder hat am Mittwochnachmittag auf einer Parkbank in der Scherenbergstraße ein Handy aufgefunden. Das Mobiltelefon wurde an das Fundamt der Stadt Gemünden weitergeleitet.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gemünden. Am Mittwochmittag gegen 13.10 Uhr kam es auf der Kreisstraße MSP 11 zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter. Hierbei gingen jeweils die beiden Außenspiegel zu Bruch. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Wer hat den Unfall beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Illegale Müllentsorgung

Burgsinn. Da ein 60-jähriger Mann Folien und gelbe Säcke im Weißblechcontainer entsorgte und dabei erwischt wurde, muss er nun mit einer Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz rechnen.

Geparkten Pkw angefahren

Gemünden. Am Mittwoch gegen 7.45 Uhr blieb eine 29-jährige Jeep-Fahrerin beim Rangieren auf dem Mainparkplatz an einem geparkten Pkw Opel hängen. Sie verständigte die Polizei, so dass der betroffene Autofahrer schnell vom Schaden an seinem Auto in Kenntnis gesetzt werden konnte.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 1.000 Euro.

Meldungen der Polizei Gemünden