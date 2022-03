Vorfahrt in Alzenau missachtet

Der 23-jährige Seat-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Die BMW-Fahrerin hätte warten müssen. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 3.000 Euro.

Auffahrunfall

Westerngrund. Ein 52-jähriger Radlader-Fahrer fuhr am Dienstagnachmittag, in der Waldstraße, aus Unachtsamkeit gegen das Fahrzeugheck eines geparkten Skoda. Die Wucht des Aufpralls sorgte dafür, dass dieses Auto einen weiteren Skoda auf einen VW schob. Es wurde niemand verletzt, insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 .- Euro.

Fahrzeug macht sich selbständig - Unfall

Krombach. Ein geparkter VW-Caddy machte sich am Dienstagnachmittag in der Holzgasse selbständig, prallte gegen einen geparkten VW-Beetle und den dortigen Stromverteilerkasten bevor er zum Stehen kam. Der 21-jährige Fahrzeugführer verletzte sich leicht bei dem Versuch sein Fahrzeug zu stoppen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Warum sich das Fahrzeug selbständig machte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von ca. 9.500 Euro.

Unfallflucht

Mömbris / Fronhofen. Am Samstag, 26.03., in der Zeit von ca. 10 Uhr bis 13 Uhr blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, auf dem Parkplatz „Klinger", an einem geparkten Audi Q3 hängen und beschädigte diesen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden - in Höhe von ca. 750.- Euro - zu kümmern.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Fahrraddiebstahl

Kahl. In der Zeit Samstag, 26.03.2022, von ca. 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes Damen-Trekkingrad der Marke Campus / Yoager IT. Das Fahrrad wurde unverschlossen am Bahnhof abgestellt, bei der Rückkehr stellte der Eigentümer den Diebstahl fest. Der Beuteschaden beträgt ca. 250 Euro. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Sachbeschädigung an geparktem Audi

Alzenau / Kälberau. In der Zeit von Samstag, ca. 23 Uhr bis Sonntag, 12 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Pestalozzistraße geparkten Audi. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Altreifen illegal entsorgt

Alzenau / Michelbach. Am 29.03.2022 wurde der Polizeiinspektion Alzenau eine illegale Müllentsorgung von insgesamt ca. 30 Altreifen gemeldet. Der Tatzeitraum lässt sich aktuelle noch nicht genauer eingrenzen. In der Verlängerung zur Sperlingstraße, in Richtung Goldberghof, hinterließ ein bislang unbekannter Täter den Unrat.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Quelle: Polizei Alzenau/ lady