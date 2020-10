Zu einer Vorfahrtsmissachtung mit 3000 Euro Sachschaden kam es am Sonntag, gegen 15:15 Uhr, am Kreisverkehr Äußerer Ring. Die 60-jährige Fahrerin eines Toyota Aygo wollte von der Karbacher Straße kommend in den Kreisel einfahren. Dabei übersah einen sich bereits im Kreisverkehr befindlichen Opel Admiral und stieß mit diesem zusammen.

dc/Meldung der Polizeui Marktheidenfeld