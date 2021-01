Vorfahrt an B26 missachtet - Auto schleudert in Graben

Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es auf der B26 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 59-jährige Fahrerin fuhr auf die B26 ein und hätte somit die Vorfahrt achten müssen. Sie übersah einen Wagen, der einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern konnte. Das Auto der Unfallverursacherin wurde nur leicht beschädigt, der andere Wagen wurde in den angrenzenden Straßengraben geschleudert, wobei die Fahrzeugfront erheblich beschädigt wurde. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von 120 Euro und 1 Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.