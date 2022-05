Von einem Nissan hatte sich das linke Vorderrad gelöst und ist danach im Gegenverkehr gegen einen Lkw geprallt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Unfallbeteiligter übergibt falsche Personalien

Aschaffenburg. Bereits am Sonntag kam es gegen 18:45 Uhr auf der Würzburger Straße auf Höhe der Spessartstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr vom Fahrbahnrand an und stieß hierbei gegen den Ford einer älteren Dame. Zunächst täuschte der Unbekannte, die Polizei anzurufen, die jedoch wegen Geringfügigkeit nicht kommen würde. Dann übergab er der Dame einen Zettel mit seiner vermeintlichen Telefonnummer und dem Kennzeichen. Jedoch war der Unfallgegner jetzt nicht mehr zu erreichen. Die Dame bleibt nun auf einem Schaden von gut 4.000 Euro sitzen.

Promillefahrt

Aschaffenburg. Am Montag, kurz vor 10 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Luitpoldstraße bei einem Golf-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab dann auch einen Wert von 0,84 Promille.

en Mann erwarten ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot.

Fahrrad und Werkzeug aus Hofraum entwendet

Aschaffenburg. In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte aus einem Hof in der

Woernerstraße in Damm ein E-Bike und einiges Werkzeug im Gesamtwert von gut 1.800

Euro. Bei dem Rad handelt es sich um ein Damenrad der Marke „Bocas“ (Typ Malaga 7.3 Wave) in

der Farbe schwarz.

In der gleichen Nacht hatten bereits zwei Unbekannte in der Dorfstraße ihr Glück versucht und versuchten dort Werkzeug zu stehlen. Hier blieb es beim Versuch.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Pressebericht der PI Aschaffenburg / grr