Vor Polizei weggelaufen: Beamte stellen zwei Männer und finden Marihuana

Äußerst verdächtig verhielten sich am Sonntagmorgen (07.03.) 2 junge Männer, die zu Fuß in der Konrad-Adenauer-Straße in Retzbach unterwegs waren. Als sie gegen 08:15 Uhr einen Streifenwagen der Karlstadter Polizei sichteten, nahmen Beide ihre Beine in die Hand und rannten davon.

Ihre Flucht war jedoch nicht von Erfolg gekrönt, da die beiden Heranwachsenden bereits nach kurzer Verfolgung gestellt und kontrolliert werden konnten. Dabei wurden bei einem der jungen Männer eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und der 18-Jährige für die Folgemaßnahmen zur Polizeiinspektion Karlstadt gebracht.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen illegalem Betäubungsmittelbesitz.

Polizeiinspektion Karlstadt